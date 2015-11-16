Нейробиологи из США разработали новую методику для глубокой визуализации мозга

Авторам удалось показать, что теперь для проведения подобных исследований можно использовать световые волны длиной 1600-1800 нм.

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Исследователи объясняют, что ранее для глубокой визуализации головного мозга использовали ближний инфракрасный диапазон – 650-950 нм, пишет medportal.ru. Это позволяло проводить неинвазивные исследования головного мозга, однако получаемые изображения не отличались высокой детализацией.

Теперь же появляется возможность изучения более глубоких слоев головного мозга и получения изображений более высокого качества. Новая методика может использоваться не только для нейровизуализации, но и для исследования молочных желез.

В ближайшее время ученые планируют протестировать новую методику на лабораторных мышах.