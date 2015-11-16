Нейробиологи из США разработали новую методику для глубокой визуализации мозга
Нейробиологи из Городского колледжа Нью-Йорка (The City College of New York) под руководством Линьян Ши (Lingnyan Shi) разработали новую методику для глубокой визуализации головного мозга.
Предложен новый способ глубокой визуализации головного мозга / Фото: newsru.co.il
Авторам удалось показать, что теперь для проведения подобных исследований можно использовать световые волны длиной 1600-1800 нм.
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Исследователи объясняют, что ранее для глубокой визуализации головного мозга использовали ближний инфракрасный диапазон – 650-950 нм, пишет medportal.ru. Это позволяло проводить неинвазивные исследования головного мозга, однако получаемые изображения не отличались высокой детализацией.
Теперь же появляется возможность изучения более глубоких слоев головного мозга и получения изображений более высокого качества. Новая методика может использоваться не только для нейровизуализации, но и для исследования молочных желез.
В ближайшее время ученые планируют протестировать новую методику на лабораторных мышах.