Неврологи узнали, почему возникает острое желание съесть вредную пищу

Группа ученых нашла нейронные цепи в мозге, которые стоят за появлением непреодолимой тяги к какой-либо еде. Специалисты изучали крыс и выяснили, что активация особых рецепторов способна подавить тягу непосредственно в зоне мозга, провоцирующей эту тягу, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Известно: обнаруженные рецепторы связаны с так называемыми клубными наркотиками. И вместе они могут менять сам механизм возникновения тяги к продуктам питания. Данная работа поможет в перспективе справиться с перееданием, пищевой зависимостью и прочими нарушениями питания, убеждены эксперты.

Не секрет, ежедневно человека "атакуют" реклама и прочие внешние сигналы (изображение шоколадки, например), овладевающие нашим вниманием и заставляющие покупать определенные продукты (читай получать награду). Со временем эти сигналы, связанные с наградой, становятся привлекательными сами по себе. В итоге у человека появляется желание съесть продукт, даже если он его не видит и не голоден.

Итак, ученые обратили внимание на вентральный паллидум. Данную зону обычно связывали лишь с мотивацией в поведении. Но, оказалось, она присваивает сигналам, спаренным с наградой, ценность. В этом и секрет механизма тяги к продуктам.