Анализ крови может выявить рак на ранних стадиях

Ученые разработали простой анализ мочи, по которому можно выявить рак поджелудочной железы намного раньше, чем это делается обычно, пишет Медпортал. Такой тест стал возможен благодаря обнаружению комбинации белков, присутствие которой характерно только для больных этой формой рака.

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Исследователи из шведского университета Умео (Umeå University) утверждают, что точность разработанного ими подхода составляет 96%. Авторы исследовали образцы крови 282 человек, 228 из которых страдали различными формами рака, а 55 были здоровы. Йонас Ниллсон (Jonas Nilsson) и его коллеги сравнили РНК-профиль онкологических больных и здоровых участников эксперимента, что позволило им верно диагностировать рак в 96% случаев. Исследователям также удалось поставить точный диагноз и 39 больным с ранними стадиями онкологических заболеваний.

Ученым удалось верно идентифицировать практически все выявленные ими опухоли, а также указать их локализацию. Авторы подчеркивают, что такая диагностика в перспективе сможет стать заменой инвазивным методам исследования, например, биопсии.