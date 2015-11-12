Эмоциональная привязанность снижает уровень тестостерона
18:28, 12 ноября 2015Зарубежные новости
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Не только эмоциональная связь с женой, но и отношения с братьями, сестрами, соседями и коллегами могут привести к снижению уровня данного гормона. Это показало новое исследование, проведенное учеными из Университета Нотр-Дама, рассказывает Prothom Alo.
Возрастное снижение уровня тестостерона считается причиной старения и мужской менопаузы / 062.com
Известно, что у мужчин, помогающих своим партнершам растить и воспитывать детей, уровень данного гормона ниже, чем у тех, кто агрессивен и раздражителен. Ученые говорят, что высокий тестостерон значительно увеличивает риск депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и рака. А социальная поддержка близких укрепляет здоровье.
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Возрастное снижение уровня тестостерона считается причиной старения и мужской менопаузы. Однако специалисты не советуют мужчинам расстраиваться. Ведь, судя по всему, у уменьшения количества данного гормона в организме есть определенные преимущества.
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