Материнская смертность в мире за 25 лет сократилась на 44% - ООН

Об этом говорится в представленном докладе ряда учреждений ООН, пишет Ремедиум.

По словам составителей отчета, за последние годы был достигнут большой прогресс в борьбе с материнской смертностью, однако в некоторых странах и регионах до сих пор остается высокий показатель летальных исходов от осложнений беременности и родов. Как отметила глава департамента репродуктивного здоровья и научных исследований ВОЗ Лейл Сэй (Lale Say), 99% случаев материнской смертности приходится на развивающиеся страны.

Программа «Цели развития тысячелетия», принятая в 2000 году, подразумевала сокращение материнской смертности в 25-летний период на 75% по отношению к уровню 1990 года. Однако только 9 странам удалось добиться подобных показателей. Наибольший успех был отмечен в странах Восточной Азии, где уровень материнской смертности упал с 95 до 27 на 100 тыс. случаев рождения живого ребенка.

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К 2030 году ООН поставлена задача сократить общемировой показатель смертности во время беременности, родов и в течение шестинедельного послеродового периода до 70 на 100 тыс. случаев рождения живого ребенка.