Еда домашнего приготовления - самая полезная для здоровья

Блюда, приготовленные дома, снижают риск развития диабета 2-го типа на 13%. Это установили исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья. Специалисты добавляют: фастфуд снижает качество диеты и увеличивает вес. Кроме того, злоупотребление фастфудом повышает риск болезней сердца, пишет meddaily.ru со ссылкой на Prothom Alo.

Ученые проанализировали данные более 58000 женщин и 41000 мужчин младше 36 лет. В начале исследования никто из участников не страдал от диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что у добровольцев, употреблявших два и более домашних блюда каждый день (около 11-14 таких блюд в неделю), риск диабета 2 типа был на 13% ниже, чем у тех, кто за неделю съедал меньше шести блюд, приготовленных дома.

Участники, питавшиеся домашней едой, за 8 лет набрали меньше лишних килограммов. Между тем, специалисты из Университета Раш выяснили: чем больше времени человек проводит, готовя еду, тем сильнее он подрывает свое здоровье. Нередко человек настолько увлекается, что добавляет в еду слишком много соусов и прочих не очень полезных ингредиентов.