Быть любимчиком в семье опасно для психического здоровья

Взрослые люди, которые считают себя любимчиками в семье, чаще сталкиваются с депрессией. Об этом предупреждают специалисты Университета Пердью. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, депрессия может родиться из тягот соперничества с братьями и сестрами или из-за ощущения, что они обязаны родителям.

Причем, наиболее явные депрессивные симптомы отмечаются у людей, имеющих максимально тесную эмоциональную связь с матерью. Все это показали наблюдения за 725 взрослыми людьми (средний возраст - 49 лет). Ученые оценивали уровень эмоциональной близости, конфликта, гордости и разочарования в отношениях.

Читайте такжеДепрессия разрушает память и тормозит процесс мышления - ученыеИнтересно, что не только у любимчиков были проблемы. Люди, считавшие, что мать ими была больше всего недовольна, люди, имевшие с ней острый конфликт, тоже страдали от симптомов депрессии. Надо сказать, известно, что эмоциональная близость к матери отдаляла человека от его других родственников.

Хотя мало кто из родителей признает, что выделяет кого-то из детей, 65% матерей и 70% отцов любили одного ребенка больше, чем других. Матери выделяли уже выросших детей, которые, по их мнению, максимально были похожи на них самих в плане убеждений. Кстати, иногда напряженная обстановка в семье переносится в романтические отношения, влияя на то, как мы устанавливаем связь со своим партнером.