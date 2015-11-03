Прерывистый сон ведет к депрессии

10:41, 03 ноября 2015
Зарубежные новости
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Ученые из Медицинской школы при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) решили выяснить, как качество сна влияет на настроение людей. 

lesyafit.ru                                 Качество сна влияет на настроение людей / lesyafit.ru

В проведенном трехдневном эксперименте приняли участие 62 человека, которые случайным образом были разделены на три группы, пишет Медпортал. Одни спали всю ночь без перерыва, другие ложились спать позже обычного, а третьих несколько раз будили во время ночного сна. Общее время сна было одинаковым у тех, кто ложился позже, и у тех, кому приходилось просыпаться по ночам.

Патрик Финан (Patrick Finan) и его коллеги попросили участников эксперимента оценить испытываемый ими уровень положительных и негативных эмоций. Оказалось, что уже на второй день люди, вынужденные просыпаться, испытывали на треть меньше положительных эмоций, чем в первый день исследования. Этот же показатель среди тех, кто поздно ложился спать, сократился лишь на 12%. Качество сна никак не влияло на уровень негативных эмоций.

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Частые ночные просыпания характерны для больных, страдающих бессонницей. У них нередко развивается депрессия, причины появления которой до последнего времени оставались малоизученными.

Испытуемые подверглись полисомнографии, что позволило проследить, что происходит с организмом во время сна. Оказалось, что периоды более глубокого медленного сна у людей, которым приходилось просыпаться по ночам, были гораздо короче, чем у остальных участников эксперимента. Прерывистый сон не позволял полноценно восстанавливаться во время фаз медленного сна, с чем и было связано ухудшение настроения испытуемых.

Эффект, связанный с дефицитом медленного сна, может накапливаться, отмечают авторы. В перспективе он может приводить к развитию хронических расстройств сна, требующих серьезного лечения.

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