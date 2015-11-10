Психологи советуют интровертам держаться подальше от соцсетей

Новое исследование показало: Facebook больше подходит экстравертам, чем интровертам. По мнению ученых из Новой Зеландии, интроверты, наблюдая за активностью друзей, часто считают себя ненужными. В эксперименте участвовали 6428 человек старше 18 лет, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Prothom Alo.

Исследование показало: люди, имевшие пару, мужчины и экстраверты чаще чувствовали себя "своими" в Facebook по сравнению с интровертами, одинокими людьми и женщинами. Эти категории оказались особенно подвержены чувству одиночества. Интроверты часто ощущали себя лишними в реальной жизни, а Facebook значительно усиливал это ощущение. Психологи рекомендуют интровертам ограничить виртуальный круг общения. По словам ученых, лучше добавлять в Facebook только самых близких друзей.

Специалисты полагают: интроверты недостаточно активно используют свой профиль в социальных сетях. Они предпочитают просто смотреть. В отличие от них, экстраверты постоянно вовлечены в жизнь друзей. Facebook они используют для расширения и так большого круга общения. Замечено, что экстраверты намного чаще обновляют статус и посылают больше сообщений.