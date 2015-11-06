Депрессия разрушает память и тормозит процесс мышления - ученые

Об этом пишет в четверг, 5 ноября, издание N+1 со ссылкой на статью в научном журнале The Journal of Affective Disorders, пишут Новости Израиля.

В этом эксперименте участвовали в качестве подопытных 75 студентов, у 30 из которых диагностирована депрессия в разных стадиях, а остальные были душевно здоровыми. "Депрессантов" исследователи разделили две подгруппы, и первую просили запомнить последовательность цифр, а спустя некоторое время ее воспроизвести. Вторая подгруппа выполняла точно такое же задание, но только после того, как психологи провоцировали их на депрессивные размышления, зачитывая, к примеру, информацию о повышении уровня безработицы среди выпускников университета. Аналогичные задания давались и группе здоровых участников.

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Те из участников, которые запоминали цифры после выслушивания негативных текстов, на 31% хуже воспроизводили информацию, чем здоровые испытуемые в тех же условиях. Аналогичное соотношение наблюдалось и между двумя подгруппами студентов.

Ученые отмечают, что развитие депрессивных реакций провоцирует окружающая среда, но она влияет лишь на тех людей, кто предрасположен к такому типу реагирования.

Исследователи также пришли к выводу, что навязчивые негативные мысли оказываются разрушительными для процесса запоминания, поскольку объем оперативной памяти ограничен и у мозга, охваченного размышлениями о бренности земного, не хватает ресурсов на решение других задач.