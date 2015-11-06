Депрессия разрушает память и тормозит процесс мышления - ученые
Результаты исследований, проведенных психологами из Университета Техаса в Далласе, свидетельствуют о том, что депрессия и постоянный негативный фон значительно ослабляют оперативную память и разрушают мыслительный процесс в целом.
Об этом пишет в четверг, 5 ноября, издание N+1 со ссылкой на статью в научном журнале The Journal of Affective Disorders, пишут Новости Израиля.
В этом эксперименте участвовали в качестве подопытных 75 студентов, у 30 из которых диагностирована депрессия в разных стадиях, а остальные были душевно здоровыми. "Депрессантов" исследователи разделили две подгруппы, и первую просили запомнить последовательность цифр, а спустя некоторое время ее воспроизвести. Вторая подгруппа выполняла точно такое же задание, но только после того, как психологи провоцировали их на депрессивные размышления, зачитывая, к примеру, информацию о повышении уровня безработицы среди выпускников университета. Аналогичные задания давались и группе здоровых участников.
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Те из участников, которые запоминали цифры после выслушивания негативных текстов, на 31% хуже воспроизводили информацию, чем здоровые испытуемые в тех же условиях. Аналогичное соотношение наблюдалось и между двумя подгруппами студентов.
Ученые отмечают, что развитие депрессивных реакций провоцирует окружающая среда, но она влияет лишь на тех людей, кто предрасположен к такому типу реагирования.
Исследователи также пришли к выводу, что навязчивые негативные мысли оказываются разрушительными для процесса запоминания, поскольку объем оперативной памяти ограничен и у мозга, охваченного размышлениями о бренности земного, не хватает ресурсов на решение других задач.