Чистить зубы лучше в темноте, советует учёный

Рассел Фостер (Russell Foster) из Оксфордского университета (Oxford University) считает, что чистить зубы перед сном следует в темноте. Рассел объясняет, что отсутствие света является для организма одним из сигналов, указывающих на то, что пора ложиться спать. Яркий свет в ванной комнате во время чистки будит нас, мешая настроиться на расслабление и отдых, пишет Медпортал.

Сон очень важен — больше трети жизни мы спим. Именно во сне происходит восстановление организма. Недостаток сна или плохое его качество могут приводить к серьезным нарушениям здоровья — увеличивается риск развития диабета, ожирения, а также неврологических расстройств.

Фостер считает, что искусственный свет, окружающий нас в течение всего дня, также негативно сказывается на здоровье. Ученый рекомендует почаще бывать на улице, особенно по утрам, чтобы «настроить» свои биологические часы на правильную работу. Вечером же по возможности стоит избегать источников яркого света, отказавшись, например, от использования перед сном планшетов и смартфонов с яркими экранами.