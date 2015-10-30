Руководящая работа приводит к набору веса

Ученые из Австралии выяснили, что работа и набор веса взаимосвязаны. Причем, дело не только в отсутствии физической нагрузки и сидячем образе жизни. Исследователи утверждают, что лишний вес зависит именно от характера работы, пишет Медпортал.

Кристофер Бин (Christopher Bean) и его коллеги из Университета Аделаиды (University of Adelaide) наблюдали за здоровьем 450 австралийцев обоих полов. Все они были представителями различных профессий, среди них оказались как разнорабочие, так и топ-менеджеры. Исследователи проанализировали возраст, пол, образ жизни, рацион, уровень дохода и характер работы, чтобы понять, влияет ли каким-то образом деятельность человека на набор веса. Также учитывался рост, вес, индекс массы тела и охват талии испытуемых.

Оказалось, что те, кому часто было нужно принимать ответственные решения, чаще страдали ожирением — им нередко приходилось «заедать» стресс, связанный с работой. Люди, чья специальность была узконаправленной и требовала специальных навыков, реже набирали лишний вес. Полученные результаты не зависели ни от нагрузки, ни от удовлетворения работой.

Однако, авторы предполагают, что скорее всего, стресс, связанный с ответственной руководящей работой, действительно приводил к тому, что люди начинали есть больше.