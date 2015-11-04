Чем опасна еда из фастфудов

Проанализировав 61 биомаркер крови до и после употребления одного жирного молочного коктейля, ученые обнаружили у пациентов с метаболическим синдромом нарушения биохимических процессов, связанных с метаболизмом сахара, жира и воспалением, пишут Новости Израиля.

Среди здоровых испытуемых после увеличения ежедневной калорийности питания на 1.300 ккал и добавления в рацион конфет, пирогов, арахиса и чипсов, через месяц были также отмечены изменения в работе гормонов, свидетельствующие о начале негативных процессов. При этом изменения в показателях крови были схожими с теми, что и у группы с метаболическим синдромом.

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Ученые пришли к выводу, что даже одноразовое употребление нездоровой пищи прослеживается в биомаркерах крови и имеет негативные последствия, превосходящие удовольствие, которое приносит эта пища.