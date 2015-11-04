Ученые развеяли миф об эффективности диет с низким содержанием жира
Ученые из клиники Brigham and Women's Hospital (Бостон, США) провели анализ данных 53 исследований с участием 68.128 испытуемых и сравнили эффективность диет с низким и высоким содержанием жира в долгосрочной перспективе.
Исследователи проверили гипотезу об эффективности диет с низким содержанием жиров, которая подтверждалась и опровергалась в сотнях клинических испытаний.
Исследование всех полученных данных показало, что соблюдение в течение года и более диеты с низким содержанием жира не оказывается более эффективным, чем другие диеты, пишут Новости Израиля. В среднем все испытуемые теряли не более 2,7 кг в год, а те, кто соблюдал низкоуглеводную диету, с среднем худел на 1 кг в год быстрее. Анализ также показал, что уменьшение количества жиров в рационе превосходит по эффективности только простые диеты, когда человек не меняет своих пищевых привычек.
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Ученые отмечают, что для разработки оптимальных моделей похудения необходимо выйти за рамки рассмотрения жиров, белков и углеводов и уделять больше внимания здоровым пищевым привычкам, натуральным продуктам и размерам порций.