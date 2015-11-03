Две банки газировки в день увеличивают риск развития сердечной недостаточности на 23%

Шведские медики предупреждают, что регулярное употребление соков и газировки вредит сердцу. В исследовании, проведенном Сусанной Ларссон (Susanna Larsson) из Каролинского института (Karolinska Institutet), были проанализированы данные о 42 000 мужчин в возрасте от 45 до 79 лет, сообщает Медпортал.

Участников исследования попросили ответить на вопросы о своем рационе, указав, какие именно напитки и продукты из предложенного списка они употребляли. Ученые оценили, сколько стандартных порций (200 мл) подслащенных напитков участники эксперимента выпивали ежедневно и еженедельно. За 12 лет наблюдений у 3604 человек была диагностирована сердечная недостаточность, а в 509 случаях она стала причиной смерти участников эксперимента.

Авторы подсчитали, что даже два сладких напитка в день вредили сердцу — их регулярное употребление повышало риск развития сердечной недостаточности на 23%.

Впрочем, пытаясь обнаружить причину и следствие, исследователи предположили, что, возможно, пить больше сладкого людей заставляет недиагностированная сердечная недостаточность. Проверяя эту гипотезу они получили сходные результаты — вероятность возникновения проблем с сердцем в этом случае увеличивалась на 25%.

В исследовании принимали участие только пожилые мужчины, что, несомненно, не позволяет применить полученные результаты ко всей популяции. Впрочем, результаты других исследований также указывают на вред сладких напитков для здоровья — уже доказано, что их употребление повышает риск развития диабета 2 типа и ведет к ожирению.