Ученые нашли у женщин ген, повышающий риск развития сердечных заболеваний

На мужчин, у которых наличествует такой же вид гена BCAR1, этот ген не оказывает подобного влияния, сообщает BBC.

Исследователи лондонского University College использовали данные почти 4 тысяч мужчин и женщин, взятые из пяти европейских научных проектов.

Ген BCAR1 был вычислен учеными после того, как они сравнили гены, здоровье сосудов и толщину главных артерий участников эксперимента.

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Отметим, что и ранее существовало множество исследований, указывающих на то, что у мужчин и женщин отличаются факторы риска, указывающие на вероятность сердечных заболеваний.

Буквально за неделю до публикации результатов британского исследования было опубликовано открытие американских ученых, которые пришли выводу, что сердца мужчин и женщин стареют не одинаково.

Оказалось, что с возрастом как у мужчин, так и у женщин левый желудочек сердца уменьшается в размерах. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в сердце поступает меньше крови. При этом у мужчин сердечная мышца с возрастом становится больше и плотнее, тогда как у женщин она остается такого же размера и иногда даже уменьшается со временем.