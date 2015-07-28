Сотрясение мозга по-разному влияет на мужчин и женщин

В новом исследовании ученых из Мичиганского университета приняли участие 148 студентов-спортсменов. Исследователи оценили способности добровольцев к обучению и обработке информации, а также внимание студентов и их рабочую память. 45% участников составляли женщины. 51% занимался контактными видами спорта. 24% перенесли сотрясение мозга. В среднем у добровольцев было 0,3 сотрясения мозга разной степени тяжести, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследование показало: у женщин в среднем было на 1,5 больше симптомов сотрясения по сравнению с мужчинами. Степень тяжести симптомов у представительниц прекрасного пола оказалась на три пункта выше, чем у мужчин. Женщины, перенесшие, как минимум, одно сотрясение мозга, не хуже остальных участников справились с компьютерным тестированием, предназначенным для оценки когнитивных способностей.

Правда, выполняя задание на время реакции, женщины реагировали на 19 миллисекунд медленнее мужчин. Так, судя по всему, сотрясение мозга не сильно влияет на когнитивные способности мужчин и женщин. Однако на женщинах сотрясение мозга отражается заметнее, чем на мужчинах.