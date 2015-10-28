Индия запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Власти Индии запретят иностранцам пользоваться услугами местных суррогатных матерей, пишет lenta.ru.

В последние годы в страну прибывают пары, которые рассчитывают стать родителями. Индийские женщины из бедных семей обычно соглашаются вынашивать их будущих детей.

Министерство здравоохранения Индии оценивает объем рынка суррогатного материнства в 9 миллиардов рупий (138 миллионов долларов) ежегодно.

«Правительство введет наказание за предоставление коммерческих услуг по суррогатному материнству», — говорится в заявлении властей. При этом отмечается, что услугами индийских женщин не смогут пользоваться только иностранцы. О том, какие меры будут применены в отношении тех, кто нарушит запрет, не сообщается.

Индия — одна из немногих стран, где разрешено суррогатное материнство, при этом услуги местных женщин стоят достаточно дешево. Так, иностранцы, желающие завести детей, платят за это от 18 тысяч до 30 тысяч долларов: 8 тысяч долларов из этой суммы получает женщина, вынашивающая чужого ребенка, остальное тратится на сопутствующие медицинские расходы. В частности, в США эта сумма в три раза выше.