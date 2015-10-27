Телесный контакт с новорожденным поможет матери справиться со стрессом

Специалисты давно говорят о преимуществах телесного контакта матери и новорожденного. Он способствует стабилизации сердечного ритма, дыхания, насыщению крови кислородом, повышает качество сна, увеличивает вес, успокаивает детей и упрощает процесс грудного вскармливания. В целом такие дети раньше выписываются из больницы, пишет meddaily.ru.

Новое исследование показало, что комплекс медицинской помощи недоношенным детям и младенцам с особыми потребностями часто препятствует раннему формированию связи между матерью и ребенком. Между тем, телесный контакт с новорожденным в отделении интенсивной терапии может облегчить беспокойство матери.

Неонатологи из Вашингтона обнаружили: у матерей, разлученных с новорожденным, уровень стресса был повышен. Однако он объективно снижался, если женщины хотя бы час в день носили младенца в "кенгуру" - специальной сумке для переноски детей. Благодаря телесному контакту участниц исследования меньше мучило чувство беспомощности из-за того, что они не могли защитить своего ребенка от боли и пребывания в отделении интенсивной терапии.