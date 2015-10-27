Бананы сделали источником мощного лекарства против вирусов

Соединение, изначально найденное в бананах, но потом подправленное учеными, может стать основой для лекарств против вирусов, включая ВИЧ, гепатит С, грипп. Речь идет о белке - "банановом лектине" (BanLec). Он считывает сахар, располагающийся снаружи вирусов и разных клеток, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hans India.

Команда из 26 ученых из Германии, Ирландии, Канады, Бельгии и США в течение нескольких лет пытались понять, как именно BanLec работает против вирусов, и создать его усовершенствованную версию. Вообще белок открыли пять лет назад. Тогда же ученые выяснили, что ему под силу сдерживать проникновение ВИЧ в клетки. Но белок провоцировал побочные эффекты. И это ограничивало применение его изначальной формы.

Читайте такжеМалоизвестные свойства банановНовая же форма BanLec и с вирусами борется, и не вызывает побочных эффектов вроде раздражения или воспаления. Его уже опробовали на мышах. Специалистам удалось найти в молекулярной структуре часть, отвечающую за побочные эффекты, и устранить ее. Новая версия белка называется H84T. Она хорошо себя показала в экспериментах с образцами клеток и с живыми организмами.