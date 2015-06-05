Новый тест определит все перенесенные вирусные заболевания по капле крови

Метод VirScan является хорошей альтернативой стандартным диагностическим тестам, которые однократно выявляют возбудителя заболевания. пишет medportal.ru. По словам создателей теста, стоимость комплексного анализа составляет примерно $25.

Авторы исследования под руководством Стивена Элледжа (Stephen Elledge) изучили точность метода при участии 569 добровольцев из США, Южной Африки, Таиланда и Перу. Согласно данным, представленным в журнале Science, VirScan позволяет точно определить в крови антитела к 206 вирусам, которые заражают человека. Учитывая, что иммунная система продолжает производить антитела даже после перенесенного заболевания, тест поможет выявить инфекции, перенесенные задолго до сдачи анализа.

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При разработке системы авторы исследования синтезировали более 93 тысяч коротких последовательностей ДНК, кодирующих различные сегменты вирусных белков. Эти отрезки нуклеотидов вводились в бактериофаги — вирусы, заражающие бактерии. Затем на поверхности бактериофага синтезировалась специфическая последовательность пептида, соответствующая введенной последовательности ДНК. Так ученые смогли получить пептиды более 1000 известных вирусных штаммов.

Для выполнения анализа требуется добавить в образец крови бактериофагов, на поверхности которых представлены вирусные пептиды. Антитела, выработанные иммунной системой при проникновении вируса, свяжутся с целевыми пептидами. После этого ученые проводят секвенирование ДНК бактериофага, уточняя, какие именно вирусные пептиды взаимодействовали с антителами. По словам авторов исследования, VirScan может применяться не только для обнаружения вирусных антител, но и для диагностики аутоиммунных заболеваний.