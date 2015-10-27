Физические упражнения замедляют процесс старения мозга

В пожилом возрасте в решении тех же задач участвует еще и правая ее сторона. Префронтальная кора связана с исполнительными функциями, памятью, интеллектом, речью и зрительным восприятием, пишет Меддэйли.

Так, с возрастом функциональная асимметрия полушарий становится менее выраженной. По словам специалистов, таким образом мозг пытается компенсировать ухудшение когнитивных функций и прочие изменения, происходящие в процессе старения. Оказывается, физическая активность особым образом влияет на мозг в процессе старения.

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В новом исследовании ученые из Университета Цукуба использовали методы нейровизуализации. Специалисты установили, что у пожилых людей, которые были в хорошей форме, мозг в процессе решения задач работал лучше, чем у менее выносливых участников исследования. В частности, при решении задач эти добровольцы пользовались теми же областями мозга, что и в молодости.