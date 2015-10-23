В Минске проходит Европейская министерская конференция ВОЗ



Как сообщили УНИАН в Минздраве, руководители отрасли здравоохранения 53 стран – членов Европейского региона ВОЗ собрались в Минске для обсуждения особенностей реализации новой политики предупреждения наиболее опасных заболеваний от планирования зачатия ребенка, его рождения, становления и сохранения здоровья в детском и подростковом возрасте до комплексной поддержки полноценной работоспособности и здорового старения.

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Для этой встречи на высоком уровне выбран лозунг: действовать как можно раньше (для заложения основ здоровья сразу после рождения ребенка); действовать вовремя и надлежащим образом и своевременно применять профилактические, диагностические и лечебные мероприятия в переходные периоды жизни); действовать совместно (принимать коллективные решения и реализовывать совместные действия для поддержания здоровья населения).

По итогам конференции в Минске будет принята декларация, которая будет определять политику стран Европейского региона в охране здоровья людей всех возрастных групп.