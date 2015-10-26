Стресс, перенесенный в детстве, особым образом влияет на мозг



В частности, он нарушает работу системы награды. Из-за этого повышается риск депрессии и других психических расстройств. К такому выводу пришли специалисты из Университета Дьюка. В их исследовании приняли участие 72 человека. За добровольцами следили с детсадовского возраста, пишет meddaily.ru.

Исследователи фиксировали все стрессоры, с которыми участники сталкивались в начале жизни. Когда добровольцам исполнилось 26 лет, им сделали фМРТ. Участники играли в игру, которая позволила оценить их отношение к награде. Специалисты наблюдали за активностью в полосатом теле - областью мозга, связанной с вознаграждением.

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Сканирование показало: у участников, которые подвергались стрессу в детстве (между детским садом и третьим классом), активность в полосатом теле в ответ на награду была снижена. Это говорило о высоком риске депрессии и тревожных расстройств. Исследователи надеются, что их выводы помогут разработать методы, которые сведут к минимуму негативные последствия стресса, перенесенного в детстве.