Пресс-брифинг по вопросу организации и проведения внеочередной иммунизации в Украине

16 мая 2008 года в 12.00 состоится пресс-брифинг по вопросу организации и проведения внеочередной иммунизации в Украине против кори и краснухи. К участию в пресс-брифинге приглашены представители Министерства здравоохранения Украины, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, врачи инфекционисты, иммунологи, др. Среди участников: Проданчук Николай Георгиевич - первый заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины; Джереми Хартли - представитель ЮНИСЕФ в Украине; Игорь Поканевич - Председатель Бюро ВОЗ в Украине; Мухарская Людмила Мирославовна - заместитель Директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического присмотра Украины; Девид Мерсер - специалист Европейского Бюро ВОЗ. Моисеева Анна - Директор Центра иммунобиологических препаратов Минздрава Украины. Екатерина Булавинова - специалист Бюро ВОЗ в Украине; Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. Филиппа Орлика, 3, Академия правовых наук, ІІ этаж. Аккредитация по телефону: 253-02-25, 253-69-75. Пресс-служба Минздрава Украины

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