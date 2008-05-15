Пресс-брифинг по вопросу организации и проведения внеочередной иммунизации в Украине
16 мая 2008 года в 12.00 состоится пресс-брифинг по вопросу организации и проведения внеочередной иммунизации в Украине против кори и краснухи.
К участию в пресс-брифинге приглашены представители Министерства здравоохранения Украины, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, врачи инфекционисты, иммунологи, др.
Среди участников:
Проданчук Николай Георгиевич - первый заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины;
Джереми Хартли - представитель ЮНИСЕФ в Украине;
Игорь Поканевич - Председатель Бюро ВОЗ в Украине;
Мухарская Людмила Мирославовна - заместитель Директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического присмотра Украины;
Девид Мерсер - специалист Европейского Бюро ВОЗ.
Моисеева Анна - Директор Центра иммунобиологических препаратов Минздрава Украины.
Екатерина Булавинова - специалист Бюро ВОЗ в Украине;
Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. Филиппа Орлика, 3, Академия правовых наук, ІІ этаж.
Аккредитация по телефону: 253-02-25, 253-69-75.
Пресс-служба Минздрава Украины