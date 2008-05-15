Пресс-брифинг по вопросу организации и проведения внеочередной иммунизации в Украине

11:34, 15 мая 2008
Зарубежные новости
0

16 мая 2008 года в 12.00 состоится пресс-брифинг по вопросу организации и проведения внеочередной иммунизации в Украине против кори и краснухи.

К участию в пресс-брифинге приглашены представители Министерства здравоохранения Украины, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, врачи инфекционисты, иммунологи, др.

Среди участников:

Проданчук Николай Георгиевич - первый заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины;

Джереми Хартли - представитель ЮНИСЕФ в Украине;

Игорь Поканевич - Председатель Бюро ВОЗ в Украине;

Мухарская Людмила Мирославовна - заместитель Директора Департамента государственного санитарно-эпидемиологического присмотра Украины;

Девид Мерсер - специалист Европейского Бюро ВОЗ.

Моисеева Анна - Директор Центра иммунобиологических препаратов Минздрава Украины.

Екатерина Булавинова - специалист Бюро ВОЗ в Украине;

Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. Филиппа Орлика, 3, Академия правовых наук, ІІ этаж.

Аккредитация по телефону: 253-02-25, 253-69-75.

Пресс-служба Минздрава Украины

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter