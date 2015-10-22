Ученые обнаружили новый ген, связанный с болезнью Паркинсона

У людей с болезнью Паркинсона имеются проблемы с психикой, а также моторными и когнитивными функциями. Существующие методы лечения избавляют лишь от симптомов заболевания, но не от его причин, пишет meddaily.ru.

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Предыдущие исследования показали: неврологические заболевания, включая болезнь Паркинсона, связаны с дефектами в митохондриях - энергетических центрах клеток. Однако механизмы развития этого заболевания оставались загадкой. Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование на плодовых мушках. Исследователи установили, что поврежденные митохондрии у мушек мешали нервным клеткам работать. Дело оказалось в гене HIFalpha.

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Когда исследователи подавляли активность данного гена, нервная система мушек с болезнью Паркинсона начинала функционировать нормально. Работу нервной системы таким же образом удалось восстановить и у мушек с синдромом Ли - редким генетическим заболеванием, возникающим, как правило, на первом году жизни. Специалисты надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения неврологических заболеваний.