Лечение с помощью плацебо становится эффективнее лекарств

Прежде чем выпустить на рынок новые лечебные препараты, ученые путем клинических испытаний проверяют, эффективнее ли они, чем плацебо - вещество, не обладающее лечебными свойствами, целебный эффект которого определяется верой пациента в то, что оно ему помогает.

Сам феномен такого исцеления называется эффект плацебо.

Чаще всего в качестве плацебо используют лактозу, а капсулу с этим веществом называют пустышкой.

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Исследования показали, что за последние 25 лет разница в эффективности настоящих лекарств и плацебо значительно сократилась, особенно заметен этот парадокс в США.

Чаще всего эффект плацебо проявляется, когда люди испытывают болевые ощущения, усталость, тошноту и депрессию. На томографии мозга пациентов, принимающих плацебо, видно, что активизируются участки, способные контролировать стрессовое состояние и боль.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) требует, чтобы при разработке новых препаратов ученые учитывали эффект плацебо. Для этого в ходе любых клинических испытаний медикаментов некоторым участникам процесса дают не тестируемое вещество, а плацебо, не предупреждая заранее, кому что досталось.

Эффективность тестируемого препарата вычисляется путем сравнения числа пациентов, почувствовавших улучшение в обеих группах. Для того, чтобы препарат попал на аптечные полки, по требованию FDA, это число в группе, получившей настоящее вещество, должно быть значительно выше, чем в группе плацебо.

Однако, судя по всему, требуемое соотношение постепенно сокращается, так как эффект от плацебо распространяется на все большее число людей.

Ученые заявляют, что некоторые распространенные препараты от депрессии в наши дни не прошли бы повторных клинических испытаний.

Такое положение дел беспокоит фармацевтическую индустрию. Ряд препаратов был забракован на стадии клинических испытаний, при этом их разработка обошлась компаниям более чем в миллиард долларов.

Пока никто не может ответить на вопрос, в чем секрет такого повышения эффективности плацебо. Возможно, результаты последних исследований, опубликованные в журнале Pain, помогут ученым докопаться до истины.

Сравнив результаты 80 различных испытаний препаратов против нейропатической боли, ученые из университета Макгилла в Монреале пришли к выводу, что причиной наметившейся тенденции стали американцы. Именно жители США, согласно исследованиям, начинают чувствовать себя лучше уже просто от факта участия в клинических испытаниях, независимо от того, приняли они реальный препарат или нет.