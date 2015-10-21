Раковые клетки выживают благодаря антиоксидантам - исследование

Учёные из Юго-западного медицинского центра университета Техаса показали, что раковые клетки не страдают от антиоксидантов, а скорее, наслаждаются ими — в той мере, в которой это слово вообще можно применить к клеткам, пишет Здоровье.

Исследования проводили на мышах, которым пересадили клетки меланомы человека. Особенность этих мышей в том, что их иммунная система не отторгает чужеродные опухоли. Метастазирование (распространение опухоли в другие части тела и по совместительству главная причина смерти раковых больных) у таких мышей происходило быстрее, если им в качестве пищевой добавки давали антиоксиданты.

Читайте такжеЖивотный вирус лейкоза назвали вероятной причиной появления рака у людей

Клетки метастаз на самом деле постоянно подвергаются окислительному стрессу из-за большого количества активных форм кислорода, притом более сильному, чем обычные клетки организма. Антиоксиданты позволяют большему проценту раковых клеток выжить и расселиться по телу мыши. Возможно, в терапии рака нужно идти в обратном направлении, усиливая окислительный стресс для опухолей и метастаз.