Сканирование мозга покажет, насколько умён человек

Ученые из Йельского университета заявляют: карта связей в мозге индивидуальна у каждого из нас. Она, как отпечаток пальца, позволяет найти определенного человека в группе людей. Кроме того, изучив эту карту, можно оценить способности человека к логическому мышлению и быстрому решению проблем в новой ситуации, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Специалисты проанализировали данные сканирования мозга 126 человек. МРТ добровольцам делали 6 раз (пока они выполняли тесты на рабочую память, эмоции, моторику и языковые способности, а также еще два раза в спокойном состоянии). Ученые установили: сопоставив данные одного из сканирований с данными последующих обследований, можно было найти конкретного человека.

Исследователи изучили активность 268 в областях. В частности, их интересовали соединения между разными частями мозга. Прочное соединение говорит о том, что две области функционально связаны между собой. Именно эти связи позволяли найти человека в группе других участников.

Кроме того, ученым удавалось угадать, насколько хорошо человек справлялся с заданиями. Данные МРТ подсказывали, способен ли участник быстро решать новые задачи. По словам специалистов, об интеллекте можно было судить по нейронной сети, соединяющей лобную, теменную и височную доли мозга.