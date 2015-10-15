Самые здоровые люди рождаются летом, показало исследование

Исследователи из Кембриджского университета проанализировали данные 450000 мужчин и женщин. Они выяснили, что месяц рождения сильно влияет на развитие и состояние здоровья. Так, дети, родившиеся в июне, июле или августе, при рождении весили немного больше и во взрослом возрасте были выше тех, кто родился в зимние месяцы, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Кроме того, специалисты установили: девочки, которые родились летом, достигали половой зрелости позже. Это говорило о том, что их здоровье во взрослом возрасте будет крепким. Ученые предполагают, что дело в воздействии большого количества солнечного света на матерей во втором триместре беременности. Ведь благодаря солнцу в организме будущих мам вырабатывается много витамина D.

А еще время года, в которое родился человек, влияет на его настроение и на риск развития аффективных расстройств. В целом у людей, родившихся летом, чаще наблюдается циклотимический темперамент (у человека резко скачет настроение) по сравнению с рожденными зимой. Также рождение весной или летом нередко делает людей чрезмерно позитивными.