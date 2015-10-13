Обжарка кофе небезопасна для здоровья, предупреждают врачи

Четыре миллиарда чашек кофе ежедневно выпивается в мире. Тысячи людей работают на производстве, где перерабатывается кофе. Известно: чтобы кофейные зерна приобрели свой характерный вкус, их нужно обжарить. И именно этот процесс опасен для здоровья. Как установили ученые, у работников фабрик, перерабатывающий кофе, могут быть необратимые повреждения легких.

Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail отмечает: во время обжарки выделяется диацетил, органическое химическое вещество, используемое в пищевых ароматизаторах (часто в ароматизаторе попкорна). С точки зрения перорального применения, соединение безопасно. Но при нагреве и вдыхании соединение токсично.

Достаточно всего нескольких месяцев, чтобы у человека развились неизлечимые легочные заболевания. В частности, появляется облитерирующий бронхиолит - тяжелое и редкое заболевание легких. Это реальная перспектива для работников перерабатывающих кофе фабрик. Анализ воздуха на таких фабриках в Висконсине показал: уровень диацетила превышал безопасный до 4 раз.

Проблема в том, что частицы вещества спокойно минуют слизь и волоски в носу, проникая прямо в легкие. Об этом свидетельствовало обследование работников фабрик - у них часто фиксировалась одышка и кашель, если люди присутствовали при обжарке кофе. Кстати, диацетил также выделяется во время производства хлеба, пива, вина.