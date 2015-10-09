Апельсиновый сок может быть опасен

Ряд экспертов считает, что женщины должны полностью отказаться от употребления в рацион апельсинового сока.

Сообщается, что в ходе эксперимента стало известно, что между употреблением апельсинового сока и развитием подагры существует связь. Поэтому чрезмерное употребление напитка может отрицательно сказаться на здоровье, передает healthyliving.com.ua со ссылкой на gogetnews.info.

Во время исследования, женщины употребляли по одному стакану апельсинового сока. После этого ученые проводили некоторые анализы, впоследствии результаты были неутешительными. Те, кто употреблял по 1 стакану сока, на 41% больше были подвержены риску развития подагры, а те, кто выпивал сразу по 2 стакана, увеличивали этот риск сразу в 2,4 раза.

Отметим, согласно статистике 3,5% женщин страдают подагрой в возрасте 60-69 лет, 4,6% - 70-79 лет, 5,6% - от 80 лет и старше.