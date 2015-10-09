Специалисты не советуют мужчинам злиться

Оказывается, это опасно для жизни. Исследователи выяснили, что мужчины, которые часто гневались в возрасте 35 лет, умирали раньше тех, кто не злился. Ученые проанализировали данные 1307 мужчин. За добровольцами следили с 1968 по 2007 год. Впервые участники ответили на вопросы в возрасте 20-40 лет, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

В 1968-1972 годах добровольцы рассказывали, как часто они испытывали гнев, и легко ли было их разозлить. Мужчины, у которых уровни гнева оказались в 1,57 раза выше, чем у их сверстников, чаще умирали в течение ближайших 35 лет. По словам психологов, у людей, которых легко разозлить, существуют гипертрофированные бессознательные убеждения о несправедливости. К их формированию приводят негативные переживания прошлого и выражение гнева.

Избавиться от таких убеждений помогут принятие гнева через медитацию и его подавление в дальнейшем. Ученые добавляют: гнев - это форма стресса. Он повышает уровень кортизола в крови. Предыдущие исследования показали, что гнев и другие формы стресса связаны с синдромом раздраженного кишечника, инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.