Чтобы избежать депрессии, нужно активно социализироваться - лично общаться с друзьями, родными, сократив количество телефонных разговоров и электронных писем, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Орегонский университет здоровья и науки выяснил, обследовав более 11000 человек 50 лет и старше: люди, регулярно встречавшиеся лично с друзьями и членами семьи, реже демонстрировали признаки депрессии по сравнению с людьми, общавшимися по телефону или электронной почте. Поиск признаков депрессии проводился спустя два года после того, как ученые подсчитали частоту контактов личных и дистанционных.

Получается, не все формы социализации одинаковы. Телефонные звонки и цифровая связь не производят положительного эффекта в должной степени. Так, исследование показало: люди, встречавшиеся с семьей или друзьями минимум три раза в неделю, реже всего страдали от симптомов депрессии.

В свою очередь, люди, встречавшиеся раз в несколько месяцев или еще реже, попадали в группу риска развития депрессивных симптомов. Среди лиц 50-69 лет частые личные контакты с друзьями снижали риск депрессии. А среди людей 70 лет и старше подобного эффекта удавалось добиться благодаря личным контактам с детьми и прочими членами семьи.