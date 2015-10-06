В США пилот умер просто в небе во время ночного рейса
10:35, 06 октября 2015Зарубежные новости
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Второй пилот сумел взять управление бортом на себя.
Взлет самолета / marino4kamarina.livejournal.com
Пилоту ночного рейса из Феникса в Бостон стало плохо и он умер. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление авиакомпании American Airlines.
Самолет сумел безопасно приземлиться в Сиракузах, штат Нью-Йорк, ведь второй пилот сумел взять управление бортом на себя.
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