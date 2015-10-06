В США пилот умер просто в небе во время ночного рейса

Пилоту ночного рейса из Феникса в Бостон стало плохо и он умер. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление авиакомпании American Airlines.

Самолет сумел безопасно приземлиться в Сиракузах, штат Нью-Йорк, ведь второй пилот сумел взять управление бортом на себя.