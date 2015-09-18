Принятая норма артериального давления завышена - ученые

Согласно исследованию американских ученых, снижение артериального давления ниже отметки, которая на сегодняшний день считается нормой, существенно понижает шансы на инфаркт или инсульт, сообщается на сайте американского исследовательского центра Национальные институты здоровья (NIH), пишут Новости Израиля.

Исследователи следили за здоровьем 9.300 человек старше 50 лет с повышенным артериальным давлением. Средний возраст пациентов составил 68 лет.

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Одна группа получала препараты для регулирования давления так, чтобы систолическое давление не превышало отметку 140 – сегодняшнюю норму. Вторая группа получала препараты для регулирования давления в таких дозах, чтобы систолическое давление было ниже отметки 120.

Результаты исследования показали, что те люди, верхнее давление которых было ниже 120, в три раза реже страдали от инфарктов или инсультов. Кроме того, их продолжительность жизни оказалась выше.