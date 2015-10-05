Нобелевскую премию по медицине получили трое ученых
14:34, 05 октября 2015Зарубежные новости
206
Получили награду за открытие нового лечения инфекций, вызываемых паразитами аскаридами, а также за открытие новых путей лечения малярии.
Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Юю Ту / Фото: bbc.com
Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили трое ученых - Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Юю Ту за работу по паразитарным заболеваниям.
Как сообщает BBC Украина, Кэмпбелл и Омура получили награду за открытие нового лечения инфекций, вызываемых паразитами аскаридами. Ту была отмечена за открытие новых путей лечения малярии.
Нобелевский комитет заявил, что работа этих ученых изменила жизни сотен миллионов людей, пострадавших от этих заболеваний.
В прошлом году Нобелевскую премию в этой области получили трое ученых, открывших "навигационную систему" мозга - Джон О'Киф, Эдвард Мосер и Мейбрит Мосер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter