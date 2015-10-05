Нобелевскую премию по медицине получили трое ученых

Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили трое ученых - Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Юю Ту за работу по паразитарным заболеваниям.

Как сообщает BBC Украина, Кэмпбелл и Омура получили награду за открытие нового лечения инфекций, вызываемых паразитами аскаридами. Ту была отмечена за открытие новых путей лечения малярии.

Нобелевский комитет заявил, что работа этих ученых изменила жизни сотен миллионов людей, пострадавших от этих заболеваний.

В прошлом году Нобелевскую премию в этой области получили трое ученых, открывших "навигационную систему" мозга - Джон О'Киф, Эдвард Мосер и Мейбрит Мосер.