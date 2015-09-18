С 2000 года смертность от малярии упала на 60%

По прогнозам экспертов, в текущем году будет зарегистрировано около 438 тыс. летальных исходов малярии, всего заражено будет 214 млн человек. В 2000 году из 262 млн инфицированных умерли 840 тыс. человек, пишет Ремедиум, со ссылкой на MedicalXpress.

В международной организации отмечают, что успехи в борьбе с малярией больше всего заметны в Азии и на Кавказе, тогда как в Африке ситуация по распространению заболевания значительно не поменялась. Так, в странах, расположенных южнее Сахары, регистрируется в этом году 80% летальных исходов малярии.

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Два месяца назад европейские регуляторы одобрили применение в Африке первой в мире вакцины против малярии разработки GlaxoSmithKline. Вакцина RTS,S, также известная как MosquirixTM, может применяться для иммунопрофилактики детей в возрасте от 6 недель до 17 месяцев. Положительное решение было принято после изучение результатов клинических исследований, продемонстрировавших, что спустя 18 месяцев после инъекции вакцина RTS,S в возрастной группе от 5 до 17 месяцев на 46% сокращает вероятность заболевания малярией, а среди младенцев возрастом 6-12 недель - на 27%.