Ученые разработали формулу здоровья при сидячей работе

Американские ученые сделали интересное открытие, которое теперь поможет людям, имеющим сидячую работу, избежать множества заболеваний. Отмечается, что для хорошего самочувствия достаточно регулярно вставать со своего рабочего кресла на пару минут, отмечает ageofcomp.info со ссылкой на VistaNews.

Ученые из Корнельского университета (Cornell University) отмечают, что сидячий образ жизни довольно пагубно влияет на организм человека. Те люди, чья работа предполагает постоянно находится в своем кресле, обязаны тщательно следить за своим здоровьем. Недостача физической нагрузки влечет за собой заболевания не только спины, но и сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что периодически вставать со своего рабочего места уже принесет много пользы организму, при этом не обязательно нужно долго ходить по офису. Для хорошего самочувствия достаточно вставать с кресла на пару минут, но 16 раз на протяжении всего рабочего дня. Ученые утверждают, что человек должен двигаться в течении всего дня, а не только посещать спортзал по вечерам. Только своевременные физические нагрузки помогут в поддержании физической формы, поэтому эксперты рекомендуют не забывать покидать время от времени свое рабочее кресло.