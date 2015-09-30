Можно ли беременным проводить рентген-исследование

По словам американских ученых, правильное использование разных медицинских методов визуализации, в частности рентгеновского излучения, для диагностики состояния здоровья беременных женщин, никаких угроз здоровью будущей матери и плоду не несет.

По слова доктора Джонаса Матзона (Jonas Matzon) из Ротманского института при Университете Томаса Джефферсона (Rothman Institute of Thomas Jefferson University), США, как правило, большинство диагностических исследований безопасны, пишет Аптека. Это объясняется тем, что дозы облучения в большинстве случаев ниже порогового уровня, который считается рискованным или опасным.

По словам Д. Матзона и его коллег, 5–8% женщин на протяжении беременности получают различные травматические повреждения — перелом костей, мышечные травмы. В результате этого женщины нуждаются в дальнейшем медицинском обследовании, в том числе с применением рентгеновского излучения. Также американские ученые отмечают, что автомобильная авария является самой частой причиной обследования беременных с использованием медицинских методов визуализации, так как необходимо оценить полученные травмы и установить, нет ли угрозы для жизни плода. Некоторые женщины все-таки переживают по поводу вреда, которому может подвергнуться плод в результате изучения. Ученые же отмечают, что при получении беременной травматических повреждений ей необходимо пройти обследование. Поскольку в противном случае состояние здоровья женщины может только усугубиться, а жизнь ее будущего ребенка подвергнуться риску.

На сегодня врачи считают, что применение ультразвука и магнитно-резонансной томографии является достаточно безопасным и не несет для беременных никакой угрозы. При использовании рентгеновского излучения необходимо использовать минимальные дозы, тогда тоже никаких угроз для здоровья будущих мам не будет. При использовании компьютерной томографии применяются более высокие уровни радиации, поэтому этот тип исследования требует повышенного внимания врачей, так как высокий уровень радиации может навредить развитию плода. Если же беременной необходимо пройти несколько сканирований в ходе обследования, ее врачу необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, для того чтобы вычислить допустимую дозу радиации для плода.