Целебные продукты для здоровой кожи

Как сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, в списке таких продуктов есть оливки и оливковое масло. Данные продукты - настоящая кладезь жирных кислот омега-3. Они полезны для волос, ногтей, улучшают циркуляцию крови и сохраняют влагу в коже. В оливках есть фенольные соединения - олеуропеин и олеокантал. Это одни из самых мощных антиоксидантов в природе. Дикинский университет установил: олеокантал прекрасно справляется с воспалительными процессами в коже, как и ибупрофен.

Далее идет арбуз. Он богат витамином С, который способствует работе коллагена. А еще в нем много ликопина - помогает улучшать циркуляцию в коже. Это дает здоровый вид лицу. Эксперты советуют потреблять по 2-3 чашки арбузного сока в неделю.

Гранатовые косточки имеют в составе эллаговую кислоту и пуникалагин. Они сохраняют коллаген и спасают от повреждения свободными радикалами. Были проведены исследования с кожицей граната. По мнению ученых, средства на основе кожицы граната ускоряют заживление ран за счет повышения концентрации коллагена, синтеза белков и ДНК. В гранатах также есть витамин С, который, как известно, тесно связан с коллагеном, высокая концентрация цинка (помогает в заживлении повреждений). Помимо прочего, гранаты содержат много клетчатки, полезной для пищеварения. А хорошее пищеварение - залог здоровья кожи. Лучше выпивать по стакану свежевыжатого гранатового сока ежедневно.

Шпинат, в свою очередь, благодаря содержанию бета-каротина и лютеина улучшает эластичность кожи. Магний в шпинате снижает уровень стресса, опасного для здоровья и красоты.

Последний пункт в списке - ягоды (черника, малина и ежевика). Они с лихвой могут заменить витаминные комплексы и иммуностимуляторы, необходимые для людей с воспалительными кожными заболеваниями, покраснениями и сухостью.