Мозг учится на своих ошибках - ученые

Подробнее о результатах своей работы ученые рассказали на страницах издания Nature Communications, пишет megamedportal.ru.

Как утверждают специалисты, мозг человека способен обучаться двумя разными способами: в ответ на какое-то действие получать наказание, что в будущем позволит не повторять этот досадный опыт, или наоборот – получать вознаграждение, если действие доставляет отдачу позитивную для организма. Однако в рамках проведения экспериментов было установлено, что есть и смешанный тип обучения, когда человек воспринимает ошибку как позитивный опыт.

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Для участия в эксперименте были приглашены 28 добровольцев в возрасте 25 — 30 лет. Исследование было разбито на три этапа: испытуемые отвечали на задания тестов, после чего их сначала штрафовали на установленную сумму за неправильные ответы, а потом поощряли за верные. На третьем этапе, в случае если добровольцы допускали ошибки, им только разъясняли, какой ответ был правильным и почему.

Во время эксперимента ученые фиксировали активность головного мозга с помощью специальной аппаратуры. Сопоставив записи, выяснилось, что ошибки, допущенные на третьем этапе, воспринимались мозгом также как поощрение на втором.