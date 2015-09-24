Диетологи назвали овощи, которые мешают снижению веса

Самый опасный продукт - картофель, говорят ученые из Гарварда. Хлеб из цельных злаков и коричневый рис являются гораздо более здоровой альтернативой картофелю, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. В "черный список" также попали кукуруза и горох. На самом деле, даже сельдерей не поможет быстро похудеть. А вот активное потребление черники, сливы и капусты - то, что нужно худеющим.

Специалисты набрали группу добровольцев, которые каждые четыре года в течение 24 лет делились информацией о своем рационе. Они рассказывали, как часто ели 131 продукт, включая овощи и фрукты. Плюс, регулярно происходило взвешивание, учитывался просмотр ТВ, курение, тренировки и прочие аспекты жизни.

Читайте такжеИдеальный овощной суп для похудения Оказалось, с точки зрения снижения веса, фрукты работали в два раза лучше, чем овощи. Так, каждая дополнительная порция фруктов в день за четыре года позволяла скинуть примерно 227 граммов. Черника оказалась самым мощным жиросжигателем (каждая дополнительная горсть ягод в рационе сжигала 680 граммов).

Чернослив, яблоки, груши, клубника, изюм и виноград также помогали сбросить вес. И дело тут не в калориях, а в полифенолах. Данные соединения, видимо, меняют метаболизм и то, как тело обрабатывает сахар. Среди овощей самым мощным продуктом была цветная капуста. Немного ниже стояли брокколи и брюссельская капуста. А вот картофель из-за крахмала и низкой концентрации воды попал в одну группу с вредными для талии хлебом, рисом и пастой.