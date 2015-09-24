В России могут запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поддержали инициативу запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года, так как в стране 5 млн алкоголиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для России, в которой злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно, задача предотвращения распространения алкогольной зависимости выходит на первый план. По мнению ряда экспертов, количество больных алкоголизмом в России составляет около 5 млн. человек (3,5% от всего населения)», - говорится в сообщении.

Читайте также"Гормон любви" действует так же, как алкогольКак отметили в Роспотребнадзоре, анализ ситуации показывает, что пиво и слабоалкогольные напитки потребляют прежде всего подростки и женщины детородного возраста. 33% юношей и 20% девушек ежедневно или через день потребляют алкогольные напитки (включая пиво).

«В настоящее время в ряде стран в рамках мер по профилактике подросткового алкоголизма реализация алкогольной продукции запрещена лицам, не достигшим 21 года. Роспотребнадзор поддерживает законодательную инициативу, направленную на ограничение продажи алкогольной продукции лицам младше 21 года», - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму России.