Учёные заявили о способности жевательной резинки снижать уровень стресса

Слюну забирали сразу после теста. Далее добровольцы жевали резинку без вкуса в течение трех минут. Через 10 минут слюну забирали вновь. В образцах искали катехоламины - соединения, выделяемые в ответ на тревожность быстрее кортизола, известного стрессового гормона. Более того, их проще выявить в слюне.

Читайте такжеУспокоиться во время стресса поможет дыхание носомТакже ученые прикрепили электроды к коже (проверяли работу мышц челюсти во время жевания резинки). Оказалось, жевательная резинка приводила к снижению уровня стрессовых соединений. И чем активнее человек жевал резинку, тем сильнее был выражен положительный эффект. Видимо, жевание усиливало приток крови к мозгу. Или же сам мозг работал в данной ситуации особым образом (в частности, касалось гиппокампа).

Читайте такжеКак извлечь пользу из стрессаНе исключено, что жевание повышает частоту сердцебиения и усиливает подпитку мозга кислородом и важными веществами. Если человек пожует резинку в течение 20 минут, частота сердцебиения у него повысится на 11 ударов в минуту. Еще одна теория: жевание стимулирует выработку инсулина, который, в свою очередь, стимулирует зоны мозга, отвечающие за настроение и память.