Начало новой жизни с партнёром и рождение ребенка значительно повышают уровень счастья

По данным австралийских ученых, уровень удовлетворенности жизнью резко снижается с 15 до 20 лет. Затем с 20 до 35 лет отмечается постепенный спад. С 35 до 50 лет люди меньше всего довольны своей жизнью. В этот период уровень счастья остается стабильно низким. И лишь после этого он начинает повышаться, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Financial Express.

Также исследователи хотели понять, что делает людей счастливыми. Они изучили ключевые этапы жизни человека, такие как переезд из родительского дома, начало совместной жизни с партнером, роды, расставание с сожителем, выход на пенсию и вдовство.

Читайте такжеБег поможет преодолеть депрессиюНачало новой жизни с партнером и рождение ребенка сильно повышали уровень счастья. А вдовство и расставание существенно его снижали. Также специалисты отметили: уровень удовлетворенности жизнью у мужчин после выхода на пенсию не менялся. У женщин же он повышался, правда, незначительно.