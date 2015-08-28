Советы, как оставаться бодрым в течение дня

Большинство людей пытаются победить сонливость с помощью чашки кофе. Однако это негативно влияет на ночной сон. Оказывается, существуют и другие способы получить заряд энергии. О них рассказали специалисты из Американского химического общества, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Во-первых, химики предлагают смотреть смешные видео с котами. Они повышают в организме уровень окситоцина ("гормона любви") и снижают уровень кортизола (гормона стресса). Кроме того, нужно пить много воды. Обезвоживание вызывает усталость. К тому же, из-за него учащается сердцебиение. А иногда обезвоживание и вовсе приводит к потере сознания.

Также специалисты рекомендуют танцевать под музыку. Это способствует выработке эндорфинов, повышающих уровень счастья и снимающих напряжение. Музыка активирует нейронные цепи удовольствия. В результате выделяются окситоцин, дофамин и серотонин, и настроение улучшается.

Еще ученые предлагают включать яркий свет или выходить на улицу. Яркий свет активирует в гипоталамусе нейроны, отвечающие за выработку нейромедиатора гипокретина. Он связан с бодрствованием и аппетитом. У людей с наиболее распространенной формой нарколепсии (заболевания, при котором человек внезапно засыпает) процесс выработки гипокретина нарушен. Специалисты добавляют: иногда лучшее решение - немного поспать.