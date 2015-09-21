Контрацептивы повышают риск инсульта

И хотя его увеличение невелико, оно статистически значимо. Особенно это касается тех, у кого уже есть факторы риска инсульта.

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То, что приём гормональных контрацептивов связан с инсультом, знали давно, ещё в 1962 году. Тогда противозачаточные таблетки содержали 150 мкг синтетического эстрогена. Сейчас его концентрация в контрацептивах (ОК) по крайней мере в 3 раза меньше. Тем не менее, оказывается, риск инсультавсё равно сохранился. Впрочем, его величина не одинакова для разных женщин. Для молодых женщин, пьющих противозачаточные таблетки, риск инсульта в любом случае минимален: 4,4 случая из 100.000. Тем, у кого есть дополнительные факторы риска ишемического инсульта (например, если они курят, испытывают приступы мигрени или имеют высокое артериальное давление), лучше избегать приёма ОК, т.к. для них риск инсульта повышается почти в 2 раза.