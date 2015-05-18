Депрессия удваивает риск инсульта

Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные 16178 человек в возрасте от 50 лет и старше. Исследователи каждые 2 года с 1998 по 2010 годы оценивали у участников симптомы депрессии, риск инсульта и искали случаи инсульта. За 12 лет инсульт случился у 1192 человек, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Люди, у которых специалисты выявили высокие уровни депрессии на двух интервью подряд, страдали от инсульта в два раза чаще участников без депрессии. У тех, кто имел симптомы депрессии на первом интервью, но не на последующих, риск инсульта оказался повышен на 66%. Риск оставался высоким даже после того, как симптомы депрессии исчезали. Недавнее возникновение депрессии на риск не влияло.

Предыдущие исследования показали, что депрессия увеличивает риск гипертонии, нарушений в работе вегетативной нервной системы и воспалительных реакций. Она может вызывать проблемы с сосудами, включая инфекции и мерцательную аритмию. Кроме того, люди с депрессией чаще курят и реже занимаются спортом.