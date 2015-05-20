Три основных симптома инсульта
Человеку, далекому от медицины, трудно распознать симптомы инсульта, а это часто приводит к трагедии.
Пострадавший от инсульта может получить серьезные нарушения работы мозга, в случае если находящимся поблизости людям не удалось вовремя распознать признаки инсульта.
Врачи подчеркивают, что любой человек может распознать симптомы инсульта, задав пострадавшему три простых вопроса:
У*Попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.
З*Попросите ЗАГОВОРИТЬ. Попросить выговорить простое предложение. Связно. Например: За окном светит солнце.
П*Попросите его или ее ПОДНЯТЬ обе руки.
Еще один способ распознать инсульт: попросите пострадавшего высунуть язык. И если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта.
Если Вы отметили у пострадавшего проблему с каким-то из этих заданий, немедленно вызывайте скорую и опишите симптомы прибывшим на место медикам.
Также есть еще несколько симптомов: внезапная слабость, потемнение в глазах или снижение остроты зрения на один глаз, неспособность понимать чужую речь, внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой, нарушение ориентации в пространстве, потеря устойчивости и сознания.