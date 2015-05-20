Три основных симптома инсульта

Пострадавший от инсульта может получить серьезные нарушения работы мозга, в случае если находящимся поблизости людям не удалось вовремя распознать признаки инсульта.

Врачи подчеркивают, что любой человек может распознать симптомы инсульта, задав пострадавшему три простых вопроса:

У*Попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.

З*Попросите ЗАГОВОРИТЬ. Попросить выговорить простое предложение. Связно. Например: За окном светит солнце.

П*Попросите его или ее ПОДНЯТЬ обе руки.

Еще один способ распознать инсульт: попросите пострадавшего высунуть язык. И если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта.

Если Вы отметили у пострадавшего проблему с каким-то из этих заданий, немедленно вызывайте скорую и опишите симптомы прибывшим на место медикам.

Также есть еще несколько симптомов: внезапная слабость, потемнение в глазах или снижение остроты зрения на один глаз, неспособность понимать чужую речь, внезапная сильная головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой, нарушение ориентации в пространстве, потеря устойчивости и сознания.